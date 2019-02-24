В оккупированном Луганске прогремел взрыв

В оккупированном Луганске 23 февраля взорвался автомобиль, который пророссийские боевики использовали для перевозки личного состава в случае чрезвычайной ситуации. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере 3 человека.

О взрыве в Луганске не пишут в местных СМИ сепаратистов, ведь им приказали молчать, сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на источник.

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В Луганске оккупанты усилили режим безопасности: усилены патрули, на дорогах подразделения "Беркута", проверка документов и вещей.

О взрыве также сообщил участник местного сообщества в российской соцсети "ВКонтакте", отметив, что от взрыва у него треснуло окно.



Сообщение о взрыве в Луганске