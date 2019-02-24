В окупованому Луганську прогримів вибух

В окупованому Луганську 23 лютого вибухнув автомобіль, який проросійські бойовики використовували для перевезення особового складу у разі надзвичайної ситуації. Внаслідок інциденту поранень зазнали щонайменше 3 людей.

Про вибух у Луганську не пишуть у місцевих ЗМІ сепаратистів, адже їм наказали мовчати, повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням на джерело.

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У Луганську окупанти посилили режим безпеки: посилені патрулі, на дорогах підрозділи "Беркут", перевірка документів і речей.

Про вибух також повідомив учасник місцевої спільноти російської соцмережі "ВКонтакте", зазначивши, що від вибуху в нього тріснуло вікно.



Повідомлення про вибух у Луганську