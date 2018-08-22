В Омеляна создали новую службу, которая будет заниматься водным транспортом

Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной службы морского и речного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующее решение было принято в среду, 22 августа.

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Правительством принято решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 № 1095,

– говорится в сообщении пресс-службы Минифраструктуры.

В ведомстве заверили, что Морская администрация станет единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого будет координироваться Кабмином через министра инфраструктуры.

Основными задачами Морской администрации должна стать реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечения и осуществления госнадзора за безопасностью на морском и речном транспорте.

Председателем созданной службы стал Дмитрий Петренко.

Розпочато роботу Державної служби морського та річкового транспорту України , - Юрій Лавренюкhttps://t.co/OFnHkekrfp — Min_infrastructure (@minfrastucture) 22 серпня 2018 р.

Ранее в Минифраструктуры сообщили, что за три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя в Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.