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В Омеляна створили нову службу, яка займатиметься водним транспортом

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В Україні з'явилась Державна служба морського та річкового транспорту
В Україні з'явилась Державна служба морського та річкового транспорту / Getty images

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Державної служби морського та річкового транспорту.

Як інформує прес-служба Мінінфраструктури, відповідне рішення було ухвалене у середу, 22 серпня.

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Урядом прийнято рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 № 1095,
– йдеться у повідомленні прес-служби Мініфраструктури.

У відомстві запевнили, що Морська адміністрація стане єдиним центральним органом виконавчої влади, діяльність якої буде координуватись Кабміном через міністра інфраструктури.

Основними завданнями Морської адміністрації має стати реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення держнагляду за безпекою на морському та річковому транспорті.

Головою новоствореної служби став Дмитро Петренко.

Раніше у Мініфраструктури повідомили, що за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя в Азовському морі. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Водний транспорт Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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