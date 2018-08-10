13:23
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ООН осудили авиаудар в Йемене

23 Читати новину українською
Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш / www.golos-ameriki.ru

В заявлении организация осуждает авиаудары по Йемену и призывает соблюдать международное гуманитарное право и провести независимое расследование случившегося.

Об этом говорится на сайте ООН.

Читайте также: Война в Йемене: в результате воздушного удара погибли более 20 человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции по автобусу с детьми в Йемене. Он призывает уважать свои обязанности по выполнению международных прав, особенно о правилах разграничения. Генсек добавил, что все стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы во время военных операций не было жертв среди гражданского населения.

Йемен после воздушного авиаудара. Смотрите видео:

Антониу Гутерреш призывает все стороны конструктивно участвовать в процессе деэскалации конфликта включая консультации, которые запланированы на сентябрь месяц и должны пройти в Женеве.

Напомним, в четверг, 9 августа, в провинции Саада в Йемене арабский коалиция во главе с Саудовской Аравией осуществила атаку на автобус с детьми. Из-за этого погибло более сорока человек, из них 29 – дети. Еще около полусотни человек – ранены. Провластные силы заявили, что эта операция была будто бы законной и они не собирались убивать гражданских. Впрочем, правозащитники уже неоднократно обвиняли коалицию в бомбардировке рынков, школ, больниц и жилых кварталов.

Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние Йемен Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Сирийские правительственные войска штурмуют Алеппо
 4 августа 2012 , 21:30
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук