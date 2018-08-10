В ООН осудили авиаудар в Йемене

В заявлении организация осуждает авиаудары по Йемену и призывает соблюдать международное гуманитарное право и провести независимое расследование случившегося.

Об этом говорится на сайте ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции по автобусу с детьми в Йемене. Он призывает уважать свои обязанности по выполнению международных прав, особенно о правилах разграничения. Генсек добавил, что все стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы во время военных операций не было жертв среди гражданского населения.

Йемен после воздушного авиаудара. Смотрите видео:

Антониу Гутерреш призывает все стороны конструктивно участвовать в процессе деэскалации конфликта включая консультации, которые запланированы на сентябрь месяц и должны пройти в Женеве.

Напомним, в четверг, 9 августа, в провинции Саада в Йемене арабский коалиция во главе с Саудовской Аравией осуществила атаку на автобус с детьми. Из-за этого погибло более сорока человек, из них 29 – дети. Еще около полусотни человек – ранены. Провластные силы заявили, что эта операция была будто бы законной и они не собирались убивать гражданских. Впрочем, правозащитники уже неоднократно обвиняли коалицию в бомбардировке рынков, школ, больниц и жилых кварталов.