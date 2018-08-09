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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Арабская коалиция взяла ответственность за авиаудар, в результате которого погибло 29 детей

34 Читати новину українською
Авиаудар в Йемене
Авиаудар в Йемене / rbc.ua

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, подтвердила информацию повстанцев-хуситов о смертоносной атаке на севере Йемена, в результате которой, по данным Красного Креста, был уничтожен школьный автобус.

Об этом сообщает AFP.

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Отмечается, что коалиция назвала удар "законными военными действиями", целью которых были повстанцы, ответственные за ракетный обстрел саудовского города Джизан в среду, 8 августа. В коалиции не указали цель сегодняшней атаки.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в результате удара арабской коалиции был уничтожен автобус с детьми. Согласно данным Красного Креста, в результате погибли по меньшей мере 29 детей.

Отметим, что повстанцы-хуситы заявили, что в результате атаки погибли 39 человек, еще более 40 получили ранения.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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