Война в Йемене: в результате воздушного удара погибло более 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате авиаудара по йеменском портовом городе Ходейда. Сброшенная бомба попала в группу людей, которые стояли у входа в местную больницу.

Об этом информирует AFP.

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Количество погибших в результате двух авиаударов увеличилось до 20 человек, еще 60 с ранениями находятся в больницах,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в начале июля в ОАЭ заявили о временном прекращении операции в ключевом йеменском порте Ходейда для выполнения мирных инициатив Организации Объединенных Наций.

Ранее, 13 июня, Саудовская Аравия и ее союзники в проправительственной коалиции начали крупное наступление, чтобы вернуть Ходейду.

Где находится Йемен и почему там война?Йемен – страна в юго-западной Азии, граничит на севере с Саудовской Аравией и Оманом на востоке. Там продолжается гражданская война с сентября 2014 года. Это ожесточенное противостояние между так называемыми " Комитетами народного сопротивления – национальной армией при поддержке арабской коалиции, и движением “Ансар Аллах”, или повстанцами-хуситами, которых поддерживают сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

В этой войне на территории Йемена использовано много оружия. Некоторые виды этого оружия уже запрещены на международном уровне для применения вблизи населенных пунктов. По данным различных международных организаций, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, среди таких типов оружия – кассетные бомбы, что были сброшены на жилые районы и привели к гибели и ранениям сотен гражданских. Во время конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, около трех миллионов граждан страны стали беженцами.

По данным международной гуманитарной организации Save the Children, обнародованным в середине ноября 2017 года, в Йемене около 130 детей ежедневно умирают от голода и болезней. После более трех лет конфликта 22,2 миллиона из 27 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.