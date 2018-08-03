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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Війна у Ємені: в результаті повітряного удару загинуло понад 20 людей

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За портове єменське місто Ходейда триває запекла боротьба
За портове єменське місто Ходейда триває запекла боротьба / thetodayworld

Щонайменше 20 людей загинуло в результаті авіаудару по єменському портовому місту Ходейда. Скинута бомба влучила у групу людей, які стояли біля входу до місцевої лікарні.

Про це інформує AFP.

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Кількість загиблих в результаті двох авіаударів збільшилась до 20 осіб, ще 60 із пораненнями перебувають у лікарнях,
– мовиться у повідомленні.

Додамо, що на початку липня в ОАЕ заявили про тимчасове припинення операції у ключовому єменський порту Ходейда задля виконання мирних ініціатив Організації Об’єднаних Націй.

Раніше, 13 червня, Саудівська Аравія та її союзники в проурядової коаліції почали великий наступ, щоб повернути Ходейду.

Де розташований Ємен і чому там війна?Ємен – країна в південно-західній Азії, межує на півночі з Саудівською Аравією і Оманом на сході. Там триває громадянська війна із вересня 2014 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
У цій війні на території Ємену використано багато зброї. Деякі види цієї зброї вже заборонені на міжнародному рівні для застосування поблизу населених пунктів. За даними різних міжнародних організацій, зокрема Human Rights Watch та Amnesty International, серед таких типів зброї – касетні бомби, що були скинуті на житлові райони і призвели до загибелі та поранень сотень цивільних. Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями.
За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені близько 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після понад трьох років конфлікту 22,2 мільйони з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.

Теги: Новини політики Ємен ОАЕ Жертви
Джерело: 24 Канал
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