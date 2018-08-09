Арабська коаліція взяла відповідальність за авіаудар в Ємені, внаслідок якого загинуло 29 дітей

Арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, підтвердила інформацію повстанців-хуситів про смертоносну атаку на півночі Ємену, в результаті якої, за даними Червоного Хреста, був знищений шкільний автобус.

Про це повідомляє AFP.

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Зазаначається, що коаліція назвала удар "законними військовими діями", ціллю яких були повстанці, відповідальні за ракетний обстріл саудівського міста Джизан в середу, 8 серпня. У коаліції не вказали ціль сьогоднішньої атаки.

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що внаслідок удару арабської коаліції був знищений автобус з дітьми. Згідно з даними Червоного Хреста, в результаті загинули щонайменше 29 дітей.

Зазначимо, що повстанці-хусити заявили, що в результаті атаки загинули 39 осіб, ще понад 40 отримали поранення.