В ООН засудили авіаудар в Ємені

У заяві організація засуджує авіаудари по Ємену й закликає дотримуватись міжнародного гуманітарного права та провести незалежне розслідування того, що сталося.

Про це йдеться на сайті ООН.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив авіаудар арабської коаліції по автобусу з дітьми в Ємені. Він закликає поважати свої обов'язки по виконанню міжнародних прав, особливо про правила розмежування. Генсек додав, що усі сторони повинні постійно піклуватись про те, щоб під час військових операцій не було жертв серед цивільного населення.

Ємен після повітряного авіаудару. Дивіться відео:

Антоніу Гутерреш закликає усі сторони конструктивно брати участь у процесі деескалації конфлікту включаючи консультації, які заплановані на вересень місяць і мають пройти у Женеві.

Нагадаємо, у четвер, 9 серпня, у провінції Саада у Ємені арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснила атаку на автобус із дітьми. Через це загинуло понад сорок людей, з них 29 – діти. Ще близько півсотні осіб – поранені. Провладні сили заявили, що ця операція була начебто законною і вони не мали наміру вбивати цивільних. Утім, правозахисники вже неодноразово звинувачували коаліцію у бомбардуванні ринків, шкіл, лікарень та житлових кварталів.