В ООН Пристайко обнародовал страшные цифры относительно войны на Донбассе

С 2014 года от начала российской агрессии против Украины в оккупированных Донбассе и Крыму погибли почти 14 тысяч человек. В то же время 27 тысяч получили ранения.

Такое заявление сделал глава украинского МИД Вадим Пристайко во время выступления в рамках Генассамблеи ООН. Украинский министр отметил, что почти 44 тысячи квадратных километров находятся под иностранной оккупацией, вопреки уставу ООН.

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По меньшей мере 14 тысяч человек убиты, 27 тысяч человек получили ранения. Почти 2 миллиона жителей Крыма и Донбасса были вынужденными спасаться бегством из своих домов,

– заявил Пристайко.

К слову, во время своего выступления Вадим Пристайко также заявил, что Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей. В то же время он отметил, что не может быть марионеток, которые выдают себя за жителей Донбасса.

"Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутрь Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске", – подчеркнул Пристайко.

Кроме того, министр иностранных дел обратился к международному сообществу с просьбой выделить Украине 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Эти деньги должны пойти пострадавшим в результате конфликта на Донбассе.

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