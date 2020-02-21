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      В ООН Пристайко обнародовал страшные цифры относительно войны на Донбассе

      - Читати новину українською
      Вадим Пристайко / Getty Images

      С 2014 года от начала российской агрессии против Украины в оккупированных Донбассе и Крыму погибли почти 14 тысяч человек. В то же время 27 тысяч получили ранения.

      Такое заявление сделал глава украинского МИД Вадим Пристайко во время выступления в рамках Генассамблеи ООН. Украинский министр отметил, что почти 44 тысячи квадратных километров находятся под иностранной оккупацией, вопреки уставу ООН.

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      По меньшей мере 14 тысяч человек убиты, 27 тысяч человек получили ранения. Почти 2 миллиона жителей Крыма и Донбасса были вынужденными спасаться бегством из своих домов,
      – заявил Пристайко.

      К слову, во время своего выступления Вадим Пристайко также заявил, что Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей. В то же время он отметил, что не может быть марионеток, которые выдают себя за жителей Донбасса.

      "Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутрь Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске", – подчеркнул Пристайко.

      Кроме того, министр иностранных дел обратился к международному сообществу с просьбой выделить Украине 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Эти деньги должны пойти пострадавшим в результате конфликта на Донбассе.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины Жертвы ООН Генассамблея ООН Постраждалі
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