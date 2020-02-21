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      В ООН Пристайко оприлюднив страшні цифри щодо війни на Донбасі

      - Читать новость на русском
      Вадим Пристайко / Getty Images

      З 2014 року від початку російської агресії проти України в окупованих Донбасі та Криму загинули майже 14 тисяч осіб. Водночас 27 тисяч зазнали поранення.

      Таку заяву зробив очільник українського МЗС Вадим Пристайко під час виступу у межах Генасамблеї ООН. Український міністр наголосив, що майже 44 тисячі квадратних кілометрів перебуває під іноземною окупацією, всупереч статуту ООН.

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      Щонайменше 14 тисяч осіб вбито, 27 тисяч осіб отримали поранення. Майже 2 мільйони жителів Криму та Донбасу були змушеними рятуватися втечею зі своїх будинків,
      – заявив Пристайко.

      До слова, під час свого виступу Вадим Пристайко також заявив, що Україна є готовою до діалогу з жителями Донецької та Луганської областей. Водночас він зауважив, що не мають бути не маріонетки, які видають себе за жителів Донбасу.

      "Цей діалог повинен включити всіх тимчасово переміщених з Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також повинен бути почутий у Мінську", – наголосив Пристайко.

      Крім того, міністр закордонних справ звернувся до міжнародної спільноти з проханням виділити Україні 158 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Ці гроші мають піти постраждалим унаслідок конфлікту на Донбасі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Окуповані території Війна на Донбасі Жертви ООН Генасамблея ООН Постраждалі
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