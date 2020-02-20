Спецзасідання ООН щодо ситуації на окупованому Донбасі та в Криму: онлайн

У межах Генасамблеї ООН із ініціативи України відбуваються дебати "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Участь у дискусії бере, зокрема, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він має виголосити загальнонаціональний виступ. Загалом заплановано щонайменше 30 спікерів. Дивіться онлайн-трансляцію дебатів щодо України в ООН.

Як пояснив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко, офіційний Київ очікує на багатосторонню дискусію. Україна, зі свого боку, хоче приділити увагу широкому спектру проблем на окупованих територіях.

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Стосуються вони таких питань:

політичних,

безпекових,

гуманітарних,

економічних,

соціальних,

культурних.

Під час дискусії планують обговорити як питання анексованого Кремлем Криму, так і окупованого ним Донбасу.

Дивіться відео дебатів "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" у межах Генасамблеї ООН

Зауважимо, що перші подібні дебати пройшли у лютому 2019 року. Загалом від початку російської агресії в 2014 році в Генеральній Асамблеї ООН схвалили 7 важливих для України резолюцій. Зокрема,

про територіальну цілісність України,

про захист прав людини на Кримському півострові,

про проблему мілітаризації частин Чорного та Азовського морів.

Сьогодні фактично ООН і її Генасамблея залишаються ключовим міжнародним майданчиком, на якому послідовно порушують питання Криму. Плануємо й надалі використовувати інструменти ООН у контексті зусиль з деокупації українських територій,

– наголосив Ніколенко.

18 лютого Генасамблея ООН провела засідання щодо українського питання. Ініціювала його Росія. Україну у дискусії представляв постійний представник у ООН Сергій Кислиця. Він, зокрема, звернув увагу на те, наскільки "місцевим населенням" є ватажки бойовиків. Також обговорили бій під Золотим, який пройшов уранці 18 лютого. Загалом засідання було сфокусованим на безпекових питаннях.

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