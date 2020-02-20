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      Спецзасідання ООН щодо ситуації на окупованому Донбасі та в Криму: онлайн

      - Читать новость на русском
      Дивіться онлайн-трансляцію дебатів у Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованому Донбасі та в Криму / Постійне представництво УКраїни в ООН

      У межах Генасамблеї ООН із ініціативи України відбуваються дебати "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Участь у дискусії бере, зокрема, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він має виголосити загальнонаціональний виступ. Загалом заплановано щонайменше 30 спікерів. Дивіться онлайн-трансляцію дебатів щодо України в ООН.

      Як пояснив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко, офіційний Київ очікує на багатосторонню дискусію. Україна, зі свого боку, хоче приділити увагу широкому спектру проблем на окупованих територіях.

      Актуально! Після обстрілів біля Золотого від Росії можна вимагати багато, – міжнародник

      Стосуються вони таких питань:

      • політичних,
      • безпекових,
      • гуманітарних,
      • економічних,
      • соціальних,
      • культурних.

      Під час дискусії планують обговорити як питання анексованого Кремлем Криму, так і окупованого ним Донбасу.

      Дивіться відео дебатів "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" у межах Генасамблеї ООН 

      Зауважимо, що перші подібні дебати пройшли у лютому 2019 року. Загалом від початку російської агресії в 2014 році в Генеральній Асамблеї ООН схвалили 7 важливих для України резолюцій. Зокрема,

      • про територіальну цілісність України,
      • про захист прав людини на Кримському півострові,
      • про проблему мілітаризації частин Чорного та Азовського морів.

      Сьогодні фактично ООН і її Генасамблея залишаються ключовим міжнародним майданчиком, на якому послідовно порушують питання Криму. Плануємо й надалі використовувати інструменти ООН у контексті зусиль з деокупації українських територій,
      – наголосив Ніколенко.

      18 лютого Генасамблея ООН провела засідання щодо українського питання. Ініціювала його Росія. Україну у дискусії представляв постійний представник у ООН Сергій Кислиця. Він, зокрема, звернув увагу на те, наскільки "місцевим населенням" є ватажки бойовиків. Також обговорили бій під Золотим, який пройшов уранці 18 лютого. Загалом засідання було сфокусованим на безпекових питаннях. 

      Детальніше! Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Окуповані території Новини Криму Анексія Криму МЗС України Вадим Пристайко Генасамблея ООН ООН
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