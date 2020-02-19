Після обстрілів біля Золотого від Росії можна вимагати багато, – міжнародник

Росія відмежовується від обстрілів на Донбасі і хоче показати, що ключ до вирішення збройного конфлікту на сході в Києві, а не Москві. Щоб змусити Україну спілкуватися напряму з бойовиками. Але обстріли – провокація, після якої складно говорити, що Путін бажає миру.

Про це 24 каналу розповів партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Стратегія Кремля – посадити Київ за стіл переговорів з бойовиками. Втім, обстріли біля Золотого свідчать, що окупаційна влада ОРДЛО навпаки хоче загострювати ситуацію,

– підкреслює Тарас Семенюк.

Ескалація на Донбасі, зауважує міжнародник, також підтвердження того, що, перш, ніж проводити вибори в ОРДЛО, має запрацювати українське законодавство. А як це буде, якщо там немає української прокуратури, органів юстиції тощо? Багато питань, які стоять перед здійсненням якихось політичних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Водночас, за словами Семенюка, реакція української влади на обстріли біля Золотого спокійна – процес примирення триватиме. Очевидно, вважає експерт, Офіс Президента не хоче нагнітати ситуацію.

При цьому Тарас Семенюк відзначив, що Росія перехопила ініціативу в Радбезі ООН щодо п’ятої річниці підписання других мінських угод і нав’язала свій порядок денний. Кремль, говорить фахівець, все звів до небажання України виконувати "Мінськ-2". Хоча це не так. Росія також не виконує мінські угоди.

"Після обстрілів бойовиками біля Золотого від Росії можна вимагати багато. Але, якщо в ЄС налаштовані на діалог з Росією, то очевидно, що в Москві відчувають силу. Кремль вважає, що Європа вплине на Київ, і Росія далі просуватиме свої агресивні інтереси", – зазначає Тарас Семенюк.

Що відбулося в зоні військових дій на Донбасі?

18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Внаслідок масштабного бою загинув український воїн, ще 3 українських військових отримали поранення, 2 контужені.

Президент Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків.

19 лютого Рада безпеки ООН провела засідання через п'яту річницю укладання мінських угод. Ініціатором зустрічі виступила Росія. Україну у дискусії представляв постійний представник при ООН Сергій Кислиця, який звернув увагу на те, наскільки "місцевим населенням" є ватажки бойовиків. Зокрема, так званий тимчасовий керівник донецьких бойовиків Володимир Пашков – громадянин Росії. Донедавна віцегубернатор Іркутської області Росії.

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