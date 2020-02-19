После обстрелов у Золотого от России можно требовать многого, – международник

Россия отмежевывается от обстрелов на Донбассе и хочет показать, что ключ к решению вооруженного конфликта на востоке в Киеве, а не Москве. Чтобы заставить Украину общаться напрямую с боевиками. Но обстрелы – провокация, после которой сложно говорить, что Путин желает мира.

Об этом 24 каналу рассказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Стратегия Кремля – посадить Киев за стол переговоров с боевиками. Впрочем, обстрелы у Золотого свидетельствуют, что оккупационная власть ОРДЛО наоборот хочет обострять ситуацию,

– подчеркивает Тарас Семенюк.

Эскалация на Донбассе, замечает международник, также подтверждение того, что прежде, чем проводить выборы в ОРДЛО, должно заработать украинское законодательство. А как это будет, если там нет украинской прокуратуры, органов юстиции и т.д.? Много вопросов, которые стоят перед осуществлением каких-либо политических шагов по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Однако, по словам Семенюка, реакция украинской власти на обстрелы у Золотого спокойная – процесс примирения будет продолжаться. Очевидно, считает эксперт, Офис Президента не хочет нагнетать ситуацию.

При этом Тарас Семенюк отметил, что Россия перехватила инициативу в Совбезе ООН относительно пятой годовщины подписания вторых минских соглашений и навязала свою повестку дня. Кремль, говорит специалист, все свел к нежеланию Украины выполнять "Минск-2". Хотя это не так. Россия также не выполняет минские соглашения.

"После обстрелов боевиками у Золотого от России можно требовать многого. Но если в ЕС настроены на диалог с Россией, то очевидно, что в Москве чувствуют силу. Кремль считает, что Европа повлияет на Киев, и Россия дальше будет продвигать свои агрессивные интересы", – отмечает Тарас Семенюк.

Что произошло в зоне военных действий на Донбассе?

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Вследствие масштабного боя погиб украинский воин, еще 3 украинских военных получили ранения, 2 контужены.

Президент Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой близ Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский также сообщил о заседании СНБО из-за атаки боевиков.

19 февраля Совет безопасности ООН провел заседание по случаю пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии представлял постоянный представитель при ООН Сергей Кислица, который обратил внимание на то, насколько "местным населением" являются главари боевиков. В частности, так называемый временный руководитель донецких боевиков Владимир Пашков – гражданин России. До недавнего времени вице-губернатор Иркутской области России.

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