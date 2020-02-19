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      Какие страны в Совбезе ООН поддержали Украину

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      Совбез ООН на тему конфликта в Украине заседал 18 февраля 2020 года / ctrcenter.org

      После завершения заседания Совета безопасности ООН 18 февраля 5 стран Евросоюза выступили с совместным заявлением в поддержку Украины. Во время заседания Совбеза осудили Россию и поддержали Украины также Великобритания и США.

      Пять стран Евросоюза после Совбеза ООН 18 февраля выступили с заявлением в поддержку Украины. Его зачитал представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, пишет "Укринформ". 

      Обратите внимание: Совбез ООН провел заседание по Украине - видео

      Поддержали Украину следующие страны:

      • Франция (постоянный член Совбеза ООН),
      • Бельгия (председательствовала на заседании),
      • Эстония (в 2020 году заменила Польшу в Совбезе), 
      • Германия (непостоянный член Совбеза, как и Эстония и Бельгия),
      • а также Польша (непостоянный член Совбеза в 2018 – 2019 годах). 

      В заявлении говорится, что указанные страны "полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

      Во время заседания Совбеза решительную поддержку Украине высказывали представители Великобритании и США (также постоянные члены Совбеза ООН). 

      Страны, которые стали на сторону Украины, отметили, что: 

      • Осуждают аннексию Крыма.
      • Настаивают на прекращении со стороны России дестабилизирующих действий на Донбассе.
      • Призывают Россию прекратить финансовую и военную поддержку пророссийских боевиков. 

      В заявлении также вспомнили о результатах саммита в нормандском формате 9 декабря 2019: именно они должны быть в основе дальнейшей работы по решению конфликта.

      К теме: Совбез ООН: Германия жестко ответила на манипулятивные заявления России

      Другие члены Совбеза ООН (Китай, Нигер, Тунис, ЮАР, Вьетнам, Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины и Доминиканская республика) заявлений по завершению заседания Совбеза ООН по Украине не делали. О позиции России излишне и говорить. 

      Что такое Совет безопасности ООН? Совбез ООН отвечает за поддержание международного мира и безопасности.

      Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. Еще 10 членов избирает Генассамблея на два года по географическому признаку.

      Только Совет безопасности из всех органов ООН имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН. 

      Читайте также: Кислица на Совбезе ООН поднял тему Крыма: Полуостров превратился в гетто прав человека

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Украина – Россия Новости России Война на Донбассе ООН Новости Украины Новости политики
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