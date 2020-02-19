Які країни в Радбезі ООН підтримали Україну

Після завершення засідання Ради безпеки ООН 18 лютого 5 країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою на підтримку України. Під час засідання Радбезу засудили Росію та підтримали Україну також Велика Британія та США.

П'ять країн Євросоюзу після Радбезу ООН 18 лютого виступили із заявою на підтримку України. Її зачитав представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, пише "Укрінформ".

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Підтримали Україну такі країни:

Франція (постійний член Радбезу ООН),

Бельгія (головувала на засіданні),

Естонія (у 2020 році замінила Польщу в Радбезі),

Німеччина (непостійний член Радбезу, як і Естонія та Бельгія),

а також Польща (непостійний член Радбезу у 2018 – 2019 роках).

У заяві мовиться, що вказані країни "цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".

Під час засідання Радбезу підтримку Україні висловлювали представники Великої Британії та США (також постійні члени Радбезу ООН).

Країни, які стали на бік України, наголосили, що:

Засуджують анексію Криму.

Наполягають на припиненні з боку Росії дестабілізаційних дій на Донбасі.

Закликають Росію припинити фінансову та військову підтримку проросійських бойовиків.

У заяві також згадали про результати саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року: саме вони повинні бути в основі подальшої роботи з розв'язання конфлікту.

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Інші члени Радбезу ООН (Китай, Нігер, Туніс, ПАР, В'єтнам, Індонезія, Сент-Вінсент і Гренадіни та Домініканська республіка) заяв по завершенню засідання Радбезу ООН з питань України не робили. Про позицію Росії зайве й казати.

Що таке Рада безпеки ООН? Радбез Організації Об'єднаних Націй відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки.



Постійними членами Радбезу є Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція. Ще 10 членів обирає Генасамблея на два роки за географічною ознакою.



Тільки Рада безпеки з усіх органів ООН має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.

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