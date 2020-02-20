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      Спецзаседание ООН по ситуации на оккупированном Донбассе и в Крыму: онлайн

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      Смотрите онлайн-трансляцию дебатов в Генассамблее ООН по ситуации на оккупированном Донбассе и в Крыму / Постоянное представительство Украины в ООН

      В рамках Генассамблеи ООН по инициативе Украины проходят дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Участие в дискуссии принимает, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он должен огласить общенациональное выступление. Всего запланировано не менее 30 спикеров. Смотрите онлайн-трансляцию дебатов по Украине в ООН.

      Как объяснил пресс-секретарь постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко, официальный Киев ожидает многостороннюю дискуссию. Украина, со своей стороны, хочет уделить внимание широкому спектру проблем на оккупированных территориях.

      Актуально! После обстрелов возле Золотого от России можно требовать много, – международник

      Касаются они следующих вопросов:

      • политических,
      • безопасности,
      • гуманитарных,
      • экономических,
      • социальных,
      • культурных.

      Во время дискуссии планируют обсудить как вопросы аннексированного Кремлем Крыма, так и оккупированного им Донбасса.

      Смотрите видео дебатов "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в рамках Генассамблеи ООН​

       

      Заметим, что первые подобные дебаты прошли в феврале 2019 года. Всего с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН одобрили 7 важных для Украины резолюций. В частности,

      • о территориальной целостности Украины,
      • о защите прав человека на Крымском полуострове,
      • о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.

      Сегодня фактически ООН и ее Генассамблея остаются ключевой международной площадкой, на которой последовательно ставят вопрос Крыма. Планируем и в дальнейшем использовать инструменты ООН в контексте усилий по деоккупации украинских территорий,
      – отметил Николенко.

      18 февраля Генассамблея ООН провела заседание по украинскому вопросу. Инициировала его Россия. Украину в дискуссии представлял постоянный представитель в ООН Сергей Кислица. Он также обратил внимание на то, насколько "местным населением" являются главари боевиков. Также обсудили бой под Золотым, который прошел утром 18 февраля. В общем заседания было сфокусированным на вопросах безопасности.

      Подробнее! Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым: главное из выступления Украины в ООН

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Новости Крыма Аннексия Крыма МИД Украины Вадим Пристайко Генассамблея ООН ООН
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