Спецзаседание ООН по ситуации на оккупированном Донбассе и в Крыму: онлайн

В рамках Генассамблеи ООН по инициативе Украины проходят дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Участие в дискуссии принимает, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он должен огласить общенациональное выступление. Всего запланировано не менее 30 спикеров. Смотрите онлайн-трансляцию дебатов по Украине в ООН.

Как объяснил пресс-секретарь постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко, официальный Киев ожидает многостороннюю дискуссию. Украина, со своей стороны, хочет уделить внимание широкому спектру проблем на оккупированных территориях.

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Касаются они следующих вопросов:

политических,

безопасности,

гуманитарных,

экономических,

социальных,

культурных.

Во время дискуссии планируют обсудить как вопросы аннексированного Кремлем Крыма, так и оккупированного им Донбасса.

Смотрите видео дебатов "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в рамках Генассамблеи ООН​

Заметим, что первые подобные дебаты прошли в феврале 2019 года. Всего с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН одобрили 7 важных для Украины резолюций. В частности,

о территориальной целостности Украины,

о защите прав человека на Крымском полуострове,

о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.

Сегодня фактически ООН и ее Генассамблея остаются ключевой международной площадкой, на которой последовательно ставят вопрос Крыма. Планируем и в дальнейшем использовать инструменты ООН в контексте усилий по деоккупации украинских территорий,

– отметил Николенко.

18 февраля Генассамблея ООН провела заседание по украинскому вопросу. Инициировала его Россия. Украину в дискуссии представлял постоянный представитель в ООН Сергей Кислица. Он также обратил внимание на то, насколько "местным населением" являются главари боевиков. Также обсудили бой под Золотым, который прошел утром 18 февраля. В общем заседания было сфокусированным на вопросах безопасности.

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