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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В ООН прокомментировали обмен и выдачу бывших беркутовцев

      29 Читати новину українською
      Обмен экс-беркутовцев "существенно усложнит" рассмотрение дела Майдана / Офис Президента

      Мониторинговая миссия приветствовала обмен между Украиной и пророссийскими боевиками 29 декабря. Однако там обеспокоены выдачейбывших беркутовцев - это усложнит рассмотрение дел Майдана.

      Несмотря приветствие обмена в ООН разделяют обеспокоенность жертв и родственников погибших во время Революции Достоинства, об этом сообщают на фейсбук-странице мониторинговой миссии.

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      В миссии отмечают, что передача боевикам экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, "существенно осложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость".

      Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит отправление правосудия и соблюдение права потерпевших на справедливость,
      – говорится в сообщении.

      Миссия ООН объявляет, что ранее в этом же деле усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников "Беркута", которые сбежали из страны, оказались безрезультатными.

      Также в ООН напомнили, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже договорились о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным". Миссия ожидает, что незаконные республики "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время предоставят такой доступ.

      Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Украинская сторона передала оккупантам 124 лица, а боевики отдали Украине 76 пленных.

      Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?

      • Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
      • Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
      • После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.
      • Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в пределах обмена.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Обмен пленными Беркут Революция достоинства Новости политики
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