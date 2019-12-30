В ООН прокомментировали обмен и выдачу бывших беркутовцев

Мониторинговая миссия приветствовала обмен между Украиной и пророссийскими боевиками 29 декабря. Однако там обеспокоены выдачейбывших беркутовцев - это усложнит рассмотрение дел Майдана.

Несмотря приветствие обмена в ООН разделяют обеспокоенность жертв и родственников погибших во время Революции Достоинства, об этом сообщают на фейсбук-странице мониторинговой миссии.

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В миссии отмечают, что передача боевикам экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, "существенно осложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость".

Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит отправление правосудия и соблюдение права потерпевших на справедливость,

– говорится в сообщении.

Миссия ООН объявляет, что ранее в этом же деле усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников "Беркута", которые сбежали из страны, оказались безрезультатными.

Также в ООН напомнили, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже договорились о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным". Миссия ожидает, что незаконные республики "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время предоставят такой доступ.

Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Украинская сторона передала оккупантам 124 лица, а боевики отдали Украине 76 пленных.

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