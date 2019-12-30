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      В ООН прокоментували обмін та видачу ексберкутівців

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      Обмін ексберкутівців "суттєво ускладнить" розгляд справи Майдану / Офіс Президента

      Моніторингова місія привітала обмін між Україною та проросійськими бойовиками 29 грудня. Однак там занепокоєні видачею ексберкутівців це ускладнить розгляд справ Майдану.

      попри привітання обміну в ООН поділяють занепокоєння жертв і родичів загиблих під час Революції Гідності, про це повідомляють на фейсбук-сторінці моніторингової місії.

      До теми: Адвокати ексберкутівців чекають від Зеленського перегляду подій Революції Гідності

      У місії наголошують, що передача бойовикам екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, "суттєво ускладнить відправлення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість".

      Передача п'яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", істотно ускладнить відправлення правосуддя і дотримання права потерпілих на справедливість,
      – мовиться у повідомленні. 

      Місія ООН нголошує, що раніше у цій ж справі зусилля Генеральної прокуратури із заочного притягнення до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними.

      Також в ООН нагадали, що під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі домовились про надання міжнародним організаціям "повного та безумовного доступу до всіх затриманих". Місія очікує, що незаконні угруповання  "ДНР" і "ЛНР" найближчим часом нададуть такий доступ

      Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині. Українська сторона передала окупантам 124 особи, а бойовики віддали Україні 76 полонених.

      Що треба знати про звільнення ексберкутівців з СІЗО?

      • Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".
      • Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
      • Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.
      • Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети. Зрештою, колишніх беркутівців передали проросійським бойовикам у межах обміну.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Революція Гідності Беркут
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