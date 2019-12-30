В ООН прокоментували обмін та видачу ексберкутівців

Моніторингова місія привітала обмін між Україною та проросійськими бойовиками 29 грудня. Однак там занепокоєні видачею ексберкутівців це ускладнить розгляд справ Майдану.

попри привітання обміну в ООН поділяють занепокоєння жертв і родичів загиблих під час Революції Гідності, про це повідомляють на фейсбук-сторінці моніторингової місії.

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У місії наголошують, що передача бойовикам екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, "суттєво ускладнить відправлення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість".

Передача п'яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", істотно ускладнить відправлення правосуддя і дотримання права потерпілих на справедливість,

– мовиться у повідомленні.

Місія ООН нголошує, що раніше у цій ж справі зусилля Генеральної прокуратури із заочного притягнення до відповідальності інших співробітників "Беркута", які втекли з країни, виявилися безрезультатними.

Також в ООН нагадали, що під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі домовились про надання міжнародним організаціям "повного та безумовного доступу до всіх затриманих". Місія очікує, що незаконні угруповання "ДНР" і "ЛНР" найближчим часом нададуть такий доступ

Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині. Українська сторона передала окупантам 124 особи, а бойовики віддали Україні 76 полонених.

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