В отношении Ноздрачева, заявившего о необходимости интеграции с боевиками, провели расследование

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины провела расследование в отношении полковника Алексея Ноздрачева. Ранее он возмутил общественность своим заявлением о том, что ВСУ "необходимо интегрироваться" с пророссийскими боевиками.

В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и прошел процедуру проверки на полиграфе, сообщает Военная служба правопорядка.

К слову: Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военнослужащих Украины и РФ: реакция Генштаба

Все обстоятельства и события также тщательно проверили специалисты военной контрразведки Службы безопасности Украины.

В частности, в ходе расследования установили, что на полковника Алексея Ноздрачева не оказывали постороннего влияния. Тем не менее, ВСП говорит о грубом нарушении полковником регламента деятельности военноеннослужащих.

По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности – понижению в должности.

Отныне он не будет руководителем подразделения гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Что известно о скандале с участием полковника Ноздрачева

Во время круглого стола 12 декабря в Киеве он заявил, что украинские "военнослужащие и российские военнослужащие, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военнослужащие, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".

Вокруг высказывания разгорелся громкий скандал. В Генштабе уже заверили, что Ноздрачев не имел права делать такие заявления, являющиеся "оценочными и субъективными", тем более – с политическим подтекстом.

Впоследствии, сам полковник записал видеообращение с извинениями. Он заявил, что допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих.