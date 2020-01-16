В отношении Ноздрачева, заявившего о необходимости интеграции с боевиками, провели расследование
Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины провела расследование в отношении полковника Алексея Ноздрачева. Ранее он возмутил общественность своим заявлением о том, что ВСУ "необходимо интегрироваться" с пророссийскими боевиками.
В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и прошел процедуру проверки на полиграфе, сообщает Военная служба правопорядка.
К слову: Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военнослужащих Украины и РФ: реакция Генштаба
Все обстоятельства и события также тщательно проверили специалисты военной контрразведки Службы безопасности Украины.
В частности, в ходе расследования установили, что на полковника Алексея Ноздрачева не оказывали постороннего влияния. Тем не менее, ВСП говорит о грубом нарушении полковником регламента деятельности военноеннослужащих.
По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности – понижению в должности.
Отныне он не будет руководителем подразделения гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Что известно о скандале с участием полковника Ноздрачева
Во время круглого стола 12 декабря в Киеве он заявил, что украинские "военнослужащие и российские военнослужащие, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военнослужащие, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".
Вокруг высказывания разгорелся громкий скандал. В Генштабе уже заверили, что Ноздрачев не имел права делать такие заявления, являющиеся "оценочными и субъективными", тем более – с политическим подтекстом.
Впоследствии, сам полковник записал видеообращение с извинениями. Он заявил, что допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих.
Выбор редакции
-
Денис Шмыгаль может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известносегодня , 23:03
-
Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 2020сегодня , 22:50
-
Трогательные и правдивые комиксы о влюбленных в первый месяц и через год отношенийсегодня , 22:23