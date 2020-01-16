14:54
17 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хворий Кадиров. Путін замахнувся на святе
      Вєсті Кремля
      21:19, 16 січня
      Вєсті.UA: Скандальні "плівки Гончарука". Сюрприз від Укрзалізниці
      Вєсті.UA
      20:43, 16 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Щодо Ноздрачова, який заявляв про необхідність інтегруватися з бойовиками, провели розслідування

      405 Читать новость на русском
      Через скандальну заяву полковника Ноздрачова понизили у посаді / mil.gov.ua

      Військова служба правопорядку у Збройних силах України провела розслідування проти полковника Олексія Ноздрачова. Раніше він обурив громадськість своєю заявою про те, що ЗСУ "необхідно інтегруватися" з проросійськими бойовиками.

      Під час розслідування військовий надав вичерпні пояснення та пройшов процедуру перевірки на поліграфі, повідомляє Військова служба правопорядку.

      До слова: Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ: реакція Генштабу

      Усі обставини та події також ретельно перевірили фахівці військової контррозвідки Служби безпеки України.

      Зокрема, у ході розслідування встановили, що на полковника Олексія Ноздрачова не здійснювали стороннього впливу. Тим не менш, ВСП говорить про грубе порушення полковником регламенту діяльності військових.

      За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності – пониження у посаді.

      Відтепер він не буде керівником підрозділу цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України.

      Що відомо про скандал за участі полковника Ноздрачова

      Під час круглого столу 12 грудня у Києві він заявив, що українські "військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

      Навколо висловлювання розгорівся гучний скандал. У Генштабі вже запевнили, що Ноздрачов не мав права робити такі заяви, які є "оціночні і суб'єктивні", тим більше – з політичним підтекстом.

      Згодом, сам полковник записав відеозвернення із вибаченнями. Він заявив, що допустив велику помилку, некоректно висловившись щодо ветеранів та військовослужбовців.

      Як відкрити ФОП в Україні 2020: детальна інструкція
      сьогодні
      87234
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Скандал Україна – Росія Збройні сили України Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 16 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 696
      сьогодні , 10:43 Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      Ірина Кошанська 41486
      16 січня , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      740
      16 січня , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      10679
      сьогодні , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 1082
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук