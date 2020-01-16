Щодо Ноздрачова, який заявляв про необхідність інтегруватися з бойовиками, провели розслідування

Військова служба правопорядку у Збройних силах України провела розслідування проти полковника Олексія Ноздрачова. Раніше він обурив громадськість своєю заявою про те, що ЗСУ "необхідно інтегруватися" з проросійськими бойовиками.

Під час розслідування військовий надав вичерпні пояснення та пройшов процедуру перевірки на поліграфі, повідомляє Військова служба правопорядку.

До слова: Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ: реакція Генштабу

Усі обставини та події також ретельно перевірили фахівці військової контррозвідки Служби безпеки України.

Зокрема, у ході розслідування встановили, що на полковника Олексія Ноздрачова не здійснювали стороннього впливу. Тим не менш, ВСП говорить про грубе порушення полковником регламенту діяльності військових.

За результатами службового розслідування полковника Олексія Ноздрачова притягнуто до дисциплінарної відповідальності – пониження у посаді.

Відтепер він не буде керівником підрозділу цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України.

Що відомо про скандал за участі полковника Ноздрачова

Під час круглого столу 12 грудня у Києві він заявив, що українські "військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

Навколо висловлювання розгорівся гучний скандал. У Генштабі вже запевнили, що Ноздрачов не мав права робити такі заяви, які є "оціночні і суб'єктивні", тим більше – з політичним підтекстом.

Згодом, сам полковник записав відеозвернення із вибаченнями. Він заявив, що допустив велику помилку, некоректно висловившись щодо ветеранів та військовослужбовців.