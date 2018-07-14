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В Париже во время военного парада столкнулись два полицейских мотоцикла: видео

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В Париже во время военного парада столкнулись два полицейских мотоцикла
В Париже во время военного парада столкнулись два полицейских мотоцикла / Фото из открытых источников

В Париже произошел досадный инцидент во время военного парада по случаю Дня взятия Бастилии. Два мотоциклиста национальной жандармерии не рассчитали траекторию и врезались друг в друга.

Об этом сообщает издание 20 minutes.fr.

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Жандармы на мотоциклах выполняли трюки в рамках открытия парада, но в один момент двое из них врезались друг в друга. В результате столкновения никто не пострадал.

Инцидент произошел на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона.

Смотрите видео: в Париже во время парада два мотоциклиста национальной жандармерии врезались друг в друга

 

Теги: Курьезные новости Новости Франции
Источник: 24 Канал
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