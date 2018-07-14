У Парижі під час військового параду зіткнулися два поліцейські мотоцикли: відео

У Парижі стався прикрий інцидент під час військового параду з нагоди Дня взяття Бастилії. Два мотоцикліста національної жандармерії не розрахували траєкторію і врізалися один в одного.

Про це повідомляє видання 20 minutes.fr.

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Жандарми на мотоциклах виконували трюки в рамках відкриття параду, але в один момент двоє із них врізалися один в одного. У результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Інцидент стався на очах у президента Франції Еммануеля Макрона.

Дивіть відео: у Парижі під час параду два мотоцикліста національної жандармерії врізалися один в одного