В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео

В Париже снова пожар – на этот раз огонь вспыхнул вблизи бывшей резиденции французских королей Версаль. Возгорание возникло на складе, расположенном на территории дворца.

Масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клане, где и расположен Версаль, однако сам памятник от огня не пострадала, сообщают в местной полиции. Incendie en cours à #Versailles pic.twitter.com/HI3nfOFX2O — Ayma147 (@ayma147) 23 квітня 2019 р.

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