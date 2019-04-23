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      В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео

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      В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео
      / Фото из соцсетей

      В Париже снова пожар – на этот раз огонь вспыхнул вблизи бывшей резиденции французских королей Версаль. Возгорание возникло на складе, расположенном на территории дворца.

      Масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клане, где и расположен Версаль, однако сам памятник от огня не пострадала, сообщают в местной полиции.


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      Теги: Новости политики Пожар Новости Франции
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