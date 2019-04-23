У Парижі спалахнула пожежа поблизу Версалю: відео

У Парижі знову пожежа – цього разу вогонь спалахнув поблизу колишньої резиденції французьких королів Версаль. Загоряння виникло на складі, що розташований на території палацу.

Коистувачі у соцмереаж публікують фото та відео з місця пожежі. Вогонь спалахнув на складі, який віддалений від самого палацу на відстані близько двох кілометрів.

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У місцевій поліції уточнюють, що вогонь спалахнува на вулиці Рю дю Парк де Клані, де і розташований Версаль, однак сама пам'ятка від вогню не постраждала. Правоохоронці оточили місце загоряння і просять жителів не наближатися до кінця рятувальних робіт. Наразі інформації про причини пожежі немає.

Incendie en cours rue du parc de clagny à #Versailles, merci d'éviter le secteur jusqu'à la fin d'intervention des secours pic.twitter.com/WUPyLLXEJZ — Commissariat de Versailles (@PoliceNat78000) 23 квітня 2019 р.

Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 квітня 2019 р.



У Парижі на території Версалю спалахнула пожежа/ Фото з соцмереж

Лише кілька днів тому світ шокувала величезна пожежа у парижі. Горів Нотр-Дам – вогонь там спалахнув надвечір 15 квітня. За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня. Вогонь безповоротно знищив велику частину внутрішніх конструкцій Собору, також обвалилася частина шпилю та дах. Проте, завдяки злагодженій і чіткій роботі пожежників, вдалося зберегти кам'яну частину храму, каркас та дві вежі.



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