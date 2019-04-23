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      У Парижі спалахнула пожежа поблизу Версалю: відео

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      Поблизу Версалю у Парижі спалахнула пожежа
      Поблизу Версалю у Парижі спалахнула пожежа / Фото з соцмереж

      У Парижі знову пожежа – цього разу вогонь спалахнув поблизу колишньої резиденції французьких королів Версаль. Загоряння виникло на складі, що розташований на території палацу.

      Коистувачі у соцмереаж публікують фото та відео з місця пожежі. Вогонь спалахнув на складі, який віддалений від самого палацу на відстані близько двох кілометрів. 

      Дивіться також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото і відео

      У місцевій поліції уточнюють, що вогонь спалахнува на вулиці Рю дю Парк де Клані, де і розташований Версаль, однак сама пам'ятка від вогню не постраждала. Правоохоронці  оточили місце загоряння і просять жителів не наближатися до кінця рятувальних робіт. Наразі інформації про причини пожежі немає. 


      У Парижі на території Версалю спалахнула пожежа/ Фото з соцмереж

      Лише кілька днів тому світ шокувала величезна пожежа у парижі. Горів Нотр-Дам – вогонь там спалахнув надвечір 15 квітня. За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня. Вогонь безповоротно знищив велику частину внутрішніх конструкцій Собору, також обвалилася частина шпилю та дах. Проте, завдяки злагодженій і чіткій роботі пожежників, вдалося зберегти кам'яну частину храму, каркас та дві вежі.

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      Теги: Новини політики Пожежа Новини Франції
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