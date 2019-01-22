В Париже закрыли Эйфелеву башню: известна причина

22 января в Париже из-за снегопада ограничили доступ к одному из самых известных туристических объектов во Франции – Эйфелевой башне.

Об этом рассказали на официальной странице архитектурного памятника в Twitter.

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В сообщении отметили, что Эйфелева башня временно не будет принимать посетителей.

Однако, это ограничение не коснется тех, кто предварительно забронировал столик в ресторане 58 Tour Eiffel, который расположен на высоте 58 метров.

Due to the ongoing snowy weather, i am closed to the public for now, except for the access to the @58TOUREIFFEL. More information to come in the middle of the day #EiffelTower #Paris pic.twitter.com/dQYsrmUMc1 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 22 січня 2019 р.

К слову, в Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра.