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      В Париже закрыли Эйфелеву башню: известна причина

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      Эйфелева башня ежегодно принимает более 6 миллионов посетителей
      Эйфелева башня ежегодно принимает более 6 миллионов посетителей / travelandleisure.com

      22 января в Париже из-за снегопада ограничили доступ к одному из самых известных туристических объектов во Франции – Эйфелевой башне.

      Об этом рассказали на официальной странице архитектурного памятника в Twitter.

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      В сообщении отметили, что Эйфелева башня временно не будет принимать посетителей.

      Однако, это ограничение не коснется тех, кто предварительно забронировал столик в ресторане 58 Tour Eiffel, который расположен на высоте 58 метров.

      К слову, в Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра.

      Теги: Фотоновости Европа Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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