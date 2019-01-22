У Парижі закрили Ейфелеву вежу: відома причина

22 січня у Парижі через снігопад обмежили доступ до одного з найвідоміших туристичних об'єктів у Франції – Ейфелевої вежі.

Про це розповіли на офіційній сторінці архітектурної пам'ятки у Twitter.

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У повідомленні зазначили, що Ейфелева вежа тимчасово не прийматиме відвідувачів.

Проте, це обмеження не стосуватиметься тих, хто попередньо забронював столик у ресторані 58 Tour Eiffel, який розташований на висоті 58 метрів.

Due to the ongoing snowy weather, i am closed to the public for now, except for the access to the @58TOUREIFFEL. More information to come in the middle of the day #EiffelTower #Paris pic.twitter.com/dQYsrmUMc1 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 22 січня 2019 р.

До слова, в Україну також повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру.