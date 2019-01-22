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      У Парижі закрили Ейфелеву вежу: відома причина

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      Ейфелева вежа щорічно приймає понад 6 мільйонів відвідувачів
      Ейфелева вежа щорічно приймає понад 6 мільйонів відвідувачів / travelandleisure.com

      22 січня у Парижі через снігопад обмежили доступ до одного з найвідоміших туристичних об'єктів у Франції – Ейфелевої вежі.

      Про це розповіли на офіційній сторінці архітектурної пам'ятки у Twitter.

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      У повідомленні зазначили, що Ейфелева вежа тимчасово не прийматиме відвідувачів.

      Проте, це обмеження не стосуватиметься тих, хто попередньо забронював столик у ресторані 58 Tour Eiffel, який розташований на висоті 58 метрів.

      До слова, в Україну також повертається зимова негода. У більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру.

      Теги: Фотоновини Новини Франції Європа
      Джерело: 24 Канал
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