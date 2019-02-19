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      В партии Порошенко отвергли обвинения Тимошенко в подкупе избирателей

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      В партии Порошенко отвергли обвинения Тимошенко в подкупе избирателей
      В партии Порошенко отвергли обвинения Тимошенко в подкупе избирателей / Getty Images

      "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что обвинения лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в адрес президента Петра Порошенко в планируемых фальсификациях путем подкупа – безосновательны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

      "Голословные заявления Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина" о якобы попытках команды Петра Порошенко купить голоса избирателей являются грязной технологией и черным пиаром со стороны штаба Ю. Тимошенко", – заявили в "БПП "Солидарность".

      Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко планирует подкупить избирателей на президентских выборах в свою пользу. 19 февраля лидер "Батькивщины" пришла в МВД свидетельствовать по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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