В партии Порошенко отвергли обвинения Тимошенко в подкупе избирателей
"Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что обвинения лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в адрес президента Петра Порошенко в планируемых фальсификациях путем подкупа – безосновательны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
"Голословные заявления Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина" о якобы попытках команды Петра Порошенко купить голоса избирателей являются грязной технологией и черным пиаром со стороны штаба Ю. Тимошенко", – заявили в "БПП "Солидарность".
Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко планирует подкупить избирателей на президентских выборах в свою пользу. 19 февраля лидер "Батькивщины" пришла в МВД свидетельствовать по делам о фальсификации выборов командой Петра Порошенко.
Источник: 24 Канал
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