У партії Порошенка відкинули звинувачення Тимошенко у підкупі виборців
"Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляє, що звинувачення лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на адресу президента Петра Порошенка у планованих фальсифікаціях шляхом підкупу – безпідставні. Відповідну заяву опубліковано на сайті партії.
"Голослівні заяви Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина" щодо нібито спроби команди Петра Порошенка купити голоси виборців є брудною технологією та чорним піаром з боку штабу Ю. Тимошенко", – заявили в "БПП "Солідарність".
Раніше Юлія Тимошенко заявила, що Петро Порошенко планує підкупити голоси виборців на президентських виборах на свою користь. 19 лютого лідерка "Батьківщини" прийшла в МВС свідчити у справах щодо фальсифікації виборів командою Петра Порошенка.
Джерело: 24 Канал
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