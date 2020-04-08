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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В период карантина количество разбоев уменьшилось на 35%

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      Количество разбоев уменьшилось по всем регионам Украины / b24.am

      В одном регионе Украины нет роста краж, грабежей и разбоев, наоборот – их количество уменьшилось на 30%.

      По данным Нацполиции, с 11 марта по 4 апреля было совершено 16 тысяч 926 краж, когда в прошлом году за этот промежуток времени было совершено 25 тысяч 988 краж.

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      Количество грабежей в прошлом году было 815, а в этом – 543. Их количество уменьшилось на 33,4%.

      Количество разбоев снизилось на 34,9%. В прошлом году – 149 разбоев, а в этом – 97.

      Новые карантинные ограничения:

      • запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
      • нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограниченны прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 персоной;
      • посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
      • нельзя самовольно покидать места обсервации;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность;
      • правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым более 60 лет;
      • на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты;
      • все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации;
      • нарушителей режима самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор;
      • больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;
      • будут работать только 19 пунктов пропуска на границе с Украиной.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Полиция Криминал Криминальные новости
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