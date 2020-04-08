В период карантина количество разбоев уменьшилось на 35%

В одном регионе Украины нет роста краж, грабежей и разбоев, наоборот – их количество уменьшилось на 30%.

По данным Нацполиции, с 11 марта по 4 апреля было совершено 16 тысяч 926 краж, когда в прошлом году за этот промежуток времени было совершено 25 тысяч 988 краж.

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Количество грабежей в прошлом году было 815, а в этом – 543. Их количество уменьшилось на 33,4%.

Количество разбоев снизилось на 34,9%. В прошлом году – 149 разбоев, а в этом – 97.

Новые карантинные ограничения:

запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

нельзя посещать спортивные площадки;

ограниченны прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 персоной;

посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

нельзя самовольно покидать места обсервации;

выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность;

правительство ввело обязательную самоизоляцию людям, которым более 60 лет;

на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты;

все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации;

нарушителей режима самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор;

больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;

будут работать только 19 пунктов пропуска на границе с Украиной.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала