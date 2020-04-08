У період карантину кількість розбоїв зменшилась на 35%
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У жодному регіоні України немає зростання крадіжок, грабежів та розбоїв, навпаки їхня кількість зменшилася на понад 30%.
За даними Нацполіції, з 11 березня по 4 квітня було скоєно 16 тисяч 926 крадіжок, коли минулого року за цей проміжок часу було здійснено 25 тисяч 988 крадіжок.
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Кількість грабунків минулого року була 815, а в цьому – 543. Їх кількість зменшилась на 33,4%.
Кількість розбоїв знизилась на 34,9%. У минулому році – 149 розбоїв, а цьогоріч – 97.
Які карантинні обмеження діють в Україні:
- заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
- не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
- не можна відвідувати спортивні майданчики;
- обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
- відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
- не можна самовільно залишати місця обсервації;
- виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу;
- уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років;
- на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости;
- усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;
- порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор;
- хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;
- працюватиме лише 19 пункт пропуску на кордоні з Україною.
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