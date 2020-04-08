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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У період карантину кількість розбоїв зменшилась на 35%

      -
      Кількість розбоїв зменшилась по всіх регіонах України / b24.am

      У жодному регіоні України немає зростання крадіжок, грабежів та розбоїв, навпаки їхня кількість зменшилася на понад 30%.

      За даними Нацполіції, з 11 березня по 4 квітня було скоєно 16 тисяч 926 крадіжок, коли минулого року за цей проміжок часу було здійснено 25 тисяч 988 крадіжок.

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      Кількість грабунків минулого року була 815, а в цьому – 543. Їх кількість зменшилась на 33,4%.

      Кількість розбоїв знизилась на 34,9%. У минулому році – 149 розбоїв, а цьогоріч – 97.

      Які карантинні обмеження діють в Україні:

      • заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      • не можна самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу;
      • уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років;
      • на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости;
      • усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;
      • порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор;
      • хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;
      • працюватиме лише 19 пункт пропуску на кордоні з Україною.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Поліція Кримінал Кримінальні новини
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