15:14
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В плену встретил пять своих дней рождений: вернется ли военный Пантюшенко домой

      56 Читати новину українською

      Увидеть, услышать и обнять своего сына или мужа – вот о чем мечтают родные украинских пленников. Уже несколько недель из официальных и неофициальных источников поступает информация о том, что их вернут из тюрем оккупированного Донбасса до нового года.

      Жена пленного Богдана Пантюшенко рассказала, что последний раз его видела на новый год в 2015 году. Они отпраздновали новый год с родителями, а потом первого числа он отправился в зону боевых действий.

      Важно! Пропал без вести и оказался в плену: семья украинского военного ждет его возвращения

      А уже 18 января 2015 года Богдан Пантюшенко попал в плен боевиков во время выполнения боевого задания в поселке Спартак, что у Донецкого аэропорта. Тогда они только год, как были женаты. Жена рассказала, что от службы никто из родных его не отговаривал.

      Богдан Пантюшенко
      Богдан Пантюшенко

      "Настроена семья очень патриотично. Отец военный в прошлом, брат тоже. Он сразу сказал, если мне придет повестка, я обязательно пойду", – вспомнила жена пленного Виктория Пантюшенко.

      Письма в СИЗО семья неоднократно передавала через Красный Крест, но по ту сторону не хотели принимать почту. Услышать голос мужа по телефону удавалось раз в год. Последний раз Богдан звонил в сентябре 2019 года.

      Когда их перевели из СИЗО в Макеевскую колонию, Богдан сказал: "Меня осудили на 18 лет, состоялся суд. Мы надеемся, если состоялся суд значит нас готовят к обмену",
      – рассказала жена пленного Виктория Пантюшенко.

      Единственное, что позволяют семье – пересылать продукты через Красный крест раз в полтора месяца. Жена и родители пленного часто выходили на акции, они делают все, чтобы о их Богдане не забыли. Он был в списке на обмен в 2017 году. Однако та сторона решила военного не отдавать.

      Родные видели Богдана несколько раз в сюжетах российских пропагандистов. Последний вышел после встречи в нормандском формате. "Нам сказали, что до нового года договорились, что освобождение должно произойти. Официально нас должны предупредить возможно за несколько суток", – добавила жена пленного Виктория Пантюшенко.

      Богдан Пантюшенко
      Богдан на российском телевидении

      В плену мужчина встретил пять своих дней рождений. Родные надеются, что и новый год, и следующий 36-й День рождения Богдана они отпразднуют вместе в родном городке Белая Церковь.

      Что известно об обмене пленными

      обмін полоненими
      Сколько украинцев остаются в российском плену / инфографика 24 канала

      Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
      сегодня
      18157
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 145
      сегодня , 14:30 Брехня Мартиненка руйнується: за що екснардепа судитимуть в Швейцарії
      Сергій Лещенко 37
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      59
      сегодня , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 537
      сегодня , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 596
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук