В плену встретил пять своих дней рождений: вернется ли военный Пантюшенко домой

Увидеть, услышать и обнять своего сына или мужа – вот о чем мечтают родные украинских пленников. Уже несколько недель из официальных и неофициальных источников поступает информация о том, что их вернут из тюрем оккупированного Донбасса до нового года.

Жена пленного Богдана Пантюшенко рассказала, что последний раз его видела на новый год в 2015 году. Они отпраздновали новый год с родителями, а потом первого числа он отправился в зону боевых действий.

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А уже 18 января 2015 года Богдан Пантюшенко попал в плен боевиков во время выполнения боевого задания в поселке Спартак, что у Донецкого аэропорта. Тогда они только год, как были женаты. Жена рассказала, что от службы никто из родных его не отговаривал.



Богдан Пантюшенко

"Настроена семья очень патриотично. Отец военный в прошлом, брат тоже. Он сразу сказал, если мне придет повестка, я обязательно пойду", – вспомнила жена пленного Виктория Пантюшенко.

Письма в СИЗО семья неоднократно передавала через Красный Крест, но по ту сторону не хотели принимать почту. Услышать голос мужа по телефону удавалось раз в год. Последний раз Богдан звонил в сентябре 2019 года.

Когда их перевели из СИЗО в Макеевскую колонию, Богдан сказал: "Меня осудили на 18 лет, состоялся суд. Мы надеемся, если состоялся суд значит нас готовят к обмену",

– рассказала жена пленного Виктория Пантюшенко.

Единственное, что позволяют семье – пересылать продукты через Красный крест раз в полтора месяца. Жена и родители пленного часто выходили на акции, они делают все, чтобы о их Богдане не забыли. Он был в списке на обмен в 2017 году. Однако та сторона решила военного не отдавать.

Родные видели Богдана несколько раз в сюжетах российских пропагандистов. Последний вышел после встречи в нормандском формате. "Нам сказали, что до нового года договорились, что освобождение должно произойти. Официально нас должны предупредить возможно за несколько суток", – добавила жена пленного Виктория Пантюшенко.



Богдан на российском телевидении

В плену мужчина встретил пять своих дней рождений. Родные надеются, что и новый год, и следующий 36-й День рождения Богдана они отпразднуют вместе в родном городке Белая Церковь.

Что известно об обмене пленными

О нем президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин договорились еще 9 декабря на нормандском саммите в Париже.

Сам обмен запланирован на воскресенье, 29 декабря.

По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационной власти 130 человек. Зато в Украину из ОРДЛО вернутся 80 пленных.



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