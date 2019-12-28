У полоні зустрів п'ять своїх днів народжень: чи повернеться військовий Пантюшенко до дому

Побачити, почути й обійняти свого сина чи чоловіка – ось про що мріють рідні українських бранців. Уже кілька тижнів з офіційних і неофіційних джерел надходить інформація про те, що їх повернуть із тюрем окупованого Донбасу до нового року.

Дружина полоненого Богдана Пантюшенка розповіла, що останній раз його бачила на новий рік у 2015 році. Вони відсвяткували новий рік з батьками, а потім першого числа він відправився в зону бойових дій.

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А вже 18 січня 2015 року Богдан Пантюшенко потрапив у полон бойовиків під час виконання бойового завдання в селищі Спартак, що біля Донецького аеропорту. Тоді вони лише рік, як були одружені. Дружина розповіла, що від служби ніхто з рідних його не відмовляв.



Богдан Пантюшенко

"Налаштована сім'я дуже патріотично. Батько військовий у минулому, брат також. Він відразу сказав, якщо мені прийде повістка, я обов’язково піду", – пригадала дружина полоненого Вікторія Пантюшенко.

Листи до СІЗО родина неодноразово передавали через Червоний Хрест, але по той бік не хотіли приймати пошту. Почути голос чоловіка телефоном вдавалося раз на рік. Востаннє Богдан дзвонив у вересні 2019 року.

Коли їх перевели з СІЗО в Макіївську колонію, Богдан сказав: "Мене засудили на 18 років, відбувся суд. Ми сподіваємось, якщо відбувся суд значить нас готують до обміну",

– розповіла дружина полоненого Вікторія Пантюшенко.

Єдине, що дозволяють родині – пересилати харчі через Червоний хрест раз на півтора місяця. Дружина й батьки полоненого часто виходили на акції, вони роблять усе, аби про їхнього Богдана не забули. Він був у списку на обмін у 2017 році. Однак та сторона вирішила військового не віддавати.

Рідні бачили Богдана кілька разів у сюжетах російських пропагандистів. Останній вийшов після зустрічі в нормандському форматі. "Нам сказали, що до нового року домовлено, що звільнення має відбутись. Офіційно нас мають попередити можливо за декілька діб", – додала дружина полоненого Вікторія Пантюшенко.



Богдан на російському телебаченні

У полоні чоловік зустрів п'ять своїх днів народжень. Рідні сподіваються, що і новий рік, і наступний 36-й День народження Богдана вони відсвяткують разом у рідному містечку Біла Церква.

Що відомо про обмін полоненими

Про нього президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін домовилися ще 9 грудня на нормандському саміті у Парижі.

Сам обмін запланований на неділю, 29 грудня.

За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційної влади 130 людей. Натомість в Україну з ОРДЛО повернуться 80 полонених.



Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

