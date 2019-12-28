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      Зник безвісти й опинився в полоні: родина українського військового чекає на його повернення

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      На Чернігівщині родина Воскобойників чекає на бранця бойовиків. Він потрапив у неволю у травні 2018. Як саме – родичі й досі не знають. Про те, що він у полоні, сестра дізналася випадково з сюжету на сепаратиському Ютуб-каналі.

      Тетяна Іванівна прокинулася 24 травня 2018 року від дзвінка командира 30 окремої механізованої бригади. На тому кінці слухавки повідомили, що її 19-річний син Володимир зник безвісти. Далі 4 доби від нього жодної звістки. І тільки 28 травня родина дізналася з відео терористів, що він у полоні.

      Читайте також: Бойовики підтвердили дату обміну полоненими та назвали свою формулу

      На відео хлопець був у наручниках, а голос за кадром інформував, що військовослужбовця затримали біля окупованого Докучаєвська з автоматом та ручною гранатою. У пропагандистському відео з Володимира вибили зізнання, що війна на Сході України громадянська, російських бойовиків там немає.

      Володимир Воскобойник
      Скріншот з відео, на якому побачили Володимира

      Наталія старша сестра Володимира зізналася, що побачене її вразило.

      Сказати, що у мене був шок, це нічого не сказати. Я просто знаю його. Знаю, як він поводиться. Психолог дивився це відео, ми всі дивилися. Він сказав, що йому спати не давали всі ці дні або якось психологічно катували,
      – старша сестра полоненого Наталія Воскобойник.

      Володимир народився на Чернігівщині. У 19 років вирішив йти на фронт. Тоді ані мамині сльози, ані вмовляння чотирьох сестер не змінили його наміру.

      Матір Володимира Воскобойника
      Матір Володимира Воскобойника

      До полону він був на передовій уже вісім місяців. Що сталося тієї ночі з 23 на 24 травня – досі загадка. За понад півтора року полону Володимир тільки один раз говорив із матір'ю телефоном. Це було після 3 тижнів неволі. 

      Сестра Володимира Воскобойника
      Сестра полоненого

      Українського військового засудили у так званої "ДНР" до аж 30 років тюрми. Нині ж родина Воскобойників чекає обміну, який має відбутися завтра. І щомиті молиться, аби їх Вовка цього дня повернувся додому.

      Що відомо про обмін полоненими

      обмін полоненими
      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Обмін полоненими Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі
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