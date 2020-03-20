В Покровске остановили общественный транспорт: масштабы нарушений выходят за рамки
В Покровске, что на Донетчине, местным властям пришлось остановить движение общественного транспорта из-за нарушений, которых было слишком много. Специальные рейсы организовали только для медиков – в начале и в конце рабочего дня.
Пойти на такие ограничительные меры городские власти Покровска были вынуждены из-за неудовлетворительного санитарного состояния транспорта. Такое решение исполняющая обязанности городского головы Покровская Ирина Сущенко сообщила на своей фейсбук-странице.
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Временная комиссия, созданная для предотвращения распространения эпидемии, работает в интенсивном режиме. Мы проверили проведения дезинфицирующих мероприятий в городском транспорте и были поражены халатностью и безответственностью водителей – 80% не проводили дезинфекцию салона, рискуя здоровьем всех покровчан!
– подчеркнула она.
Поэтому временная комиссия приняла решение отменить все городские рейсы, чтобы не допустить распространения заболевания.
Кроме того, в Покровске решили ограничить количество покупателей в торговых залах супермаркетов и продовольственных магазинов.
Одновременно в торговом зале могут находиться:
- АТБ – 15 посетителей
- "Эко-маркет" – 30 посетителей
- Другие магазины – до 10 посетителей.
Ограничения, которые сейчас действуют по всей территории Украины / Инфографика 24 канала
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