У Покровську зупинили громадський транспорт: масштаби порушень виходять за рамки

У Покровську, що на Донеччині, місцевій владі довелося зупинити рух громадського транспорту через порушення, яких було надто багато. Спеціальні рейси організували лише для медиків – на початку та вкінці робочого дня.

Піти на такі обмежувальні заходи міська влада Покровська була змушена через незадовільний санітарний стан транспорту. Про таке рішення виконувачка обов’язків міського голови Покровська Ірина Сущенко повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

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Тимчасова комісія, що була створена для запобігання розповсюдження епідемії, працює в інтенсивному режимі. Ми перевірили проведення дезінфікуючих заходів в міському транспорті і були вражені халатністю та безвідповідальністю водіїв – 80% не проводили дезінфекцію салону, ризикуючи здоров’ям всіх покровчан!

– наголосила вона.

Тож тимчасова комісія прийняла рішення скасувати усі міські рейси, щоб не допустити розповсюдження захворювання.

Окрім того, у Покровську вирішили обмежити кількість покупців в торговельних залах супермаркетів та продовольчих магазинів.

Одночасно в торговельному залі можуть перебувати:

АТБ – 15 відвідувачів

– 15 відвідувачів "Еко-маркет" – 30 відвідувачів

– 30 відвідувачів Інші магазини – до 10 відвідувачів.



Обмеження, що зараз діють по всій території України / Інфографіка 24 каналу

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