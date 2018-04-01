В полиции к 1 апреля показали забавные обращения украинцев

Ко Дню смеха, 1 апреля, киевская патрульная полицейская опубликовала в сети подборку скриншотов с забавными вызовами, которые поступали от граждан к ним.

Об этом свидетельствует сообщение патрульной Оксаны Никоновой в Facebook.

Среди забавных вызовов были жалобы на соседей, снеговики в форме мужских половых органов, просьба забрать сына с корпоратива, помочь с агрессивной кошкой, трупом голубя, разбитым градусником, краном, который бьет током, и рядом других курьезных ситуаций.

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"Пусть во всех 1 апреля будет веселое настроение! Не коллегам – мы на службе. Мы умеем снимать кошек с деревьев и переводить бабушек через дорогу ... Но вы тоже это можете сделать. Без нам! Согласно законодательству, мы должны отреагировать на любой вызов, независимо от его содержания. В это время, когда мы отрабатываем такие вызовы, кто реально нуждается в нашей помощи", – говорится в посте патрульной.