У поліції до 1 квітня показали кумедні звернення українців

До Дня сміху, 1 квітня, київська патрульна поліцейська опублікувала у мережі підбірку скріншотів із кумедними викликами, які надходили від громадян до правоохоронців.

Про це свідчить допис патрульної Оксани Ніконової у Facebook.

Серед кумедних викликів були скарги на сусідів, сніговики у формі чоловічих статевих органів, прохання забрати сина з корпоративу, допомогти з агресивною кішкою, трупом голуба, розбитим градусником, краном, який б'є струмом, та низкою інших курйозних ситуацій.

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"Нехай у всіх 1 квітня буде веселий настрій! Не колегам – ми на службі. Ми вміємо знімати кішок з дерев і переводити бабусь через дорогу... Але ви теж це можете зробити. Без нас! Згідно із законодавством, ми повинні відреагувати на будь-який виклик, незалежно від його змісту. У цей час, коли ми відпрацьовуємо такі виклики, хтось потребує нашої допомоги насправді", – мовиться у дописі патрульної.