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В полиции обнародовали детали хода следствия по факту нападения на Стерненко

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Место нападения на Сергея Стерненко
Место нападения на Сергея Стерненко / Соцсети

Следствие не доверяет ни одной из сторон по делу по факту нападения на бывшего главу одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко. По словам правоохранителей, вызывают сомнения как свидетельство возможного нападавшего, так и вопрос относительно самого общественного активиста.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк, передает "Громадское".

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По его словам, по факту нападения на активиста открыты три дела: покушение на убийство, нанесение телесных повреждений и умышленное убийство.

"Следствие не доверяет ни одной, ни другой стороне, а опирается на факты. Две стороны предоставляют противоположные по смыслу показания", – отметил представитель полиции.

В то же время он добавляет, что сейчас правоохранители просматривают камеры наблюдения, чтобы выяснить, какая из сторон совершила нападение.

Сейчас в материалах дела есть только один нож, и экспертиза установила, что все раны были нанесены с помощью одного ножа. Свидетель (мужчина, который выжил после ранения ножом – 24 Канал) утверждает, что они с товарищем просто шли по улице, а неизвестное им лицо напало на них с ножом. Но эти показания у следствия тоже вызывают сомнение. А что касается необходимой обороны, то возникает вопрос, почему не было представлено надлежащую медицинскую помощь мужчине, который умирал. Но прокуратура дело не возбудила. Однако я отмечу, что вопрос к медицинскому персоналу, а не к Стерненко, его девушке, прохожим,
– добавил Форостяк.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось бежать.

Впоследствии злоумышленника Александра Исайкула задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, однако вскоре мужчину отпустили и теперь он имеет статус свидетеля по делу.

Теги: Полиция Расследования Криминальные новости Сергей Стерненко Новости Одессы Новости Украины
Источник: 24 Канал
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