В Польше демонтируют памятник советским солдатам

В 2019 году должен начаться демонтаж памятника благодарности солдатам советской армии, который расположен в Скаришевском парке в Варшаве.

Об этом сообщил Мариуш Буркацкий из столичного Управления по озеленению, передает IAR.

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Буркацкий заявил, что памятник передадут Институту национальной памяти Польши, а его элементы – в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку Щецина в Западнопоморском воеводстве. Известно, что сначала монумент хотели передать Музею истории Польши, но оказалось, что там для него нет места.

Впоследствии возникла идея отдать его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались,

– пояснил чиновник.

Варшавское управления по озеленению, которое отвечает за транспортировку памятника, уже получило разрешение на демонтаж от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения соответствующих работ.

Известно, что Институт национальной памяти планирует там создать постоянную выставку на площади в 300 гектаров.