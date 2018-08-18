У Польщі демонтують пам'ятник радянським солдатам

У 2019 році має розпочатись демонтаж пам'ятника подяки солдатам радянської армії, який розташований в Скаришевському парку у Варшаві.

Про це повідомив Маріуш Буркацький зі столичного Управління з озеленення, передає IAR.

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Буркацький заявив, що пам'ятник передадуть Інституту національної пам'яті Польщі, а його елементи – до Музею холодної війни у селі Подборско неподалік Щєціна в Західнопоморському воєводстві. Відомо, що спершу монумент хотіли передати Музею історії Польщі, але виявилося, що там для нього немає місця.

Згодом виникла ідея віддати його до мавзолею радянських солдатів у Варшаві, але потім і від цієї пропозиції відмовилися,

– пояснив чиновник.

Варшавське управління з озеленення, яке відповідає за транспортування пам'ятника, вже отримало дозвіл на демонтаж від реставратора пам'ятників старовини і шукає підрядника для виконання відповідних робіт.

Відомо, що Інститут національної пам'яті планує там створити постійну виставку на площі в 300 гектарів.