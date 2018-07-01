В Польше для украинцев запустят поезд в Берлин

Польская железнодорожная компания PKP Intercity намерена еще в этом году наладить прямое железнодорожное сообщение между Перемышлем и Берлином. Это обусловлено растущим трафиком на восточной границе Польши и миграцией граждан Украины в страны Евросоюза.

Об этом сообщает ЦТС.

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Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда был замечен двукратный рост путешественников. Очевидно, что следует ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с востока,

– отметил глава польской железнодорожной компании Марек Хранюк.

По его словам, компания намерена воспользоваться этим трендом и предложить новое железнодорожное сообщение еще в 2018.



"Есть взаимопонимание с украинской и немецкой сторонами в вопросе сообщения из Перемышля через Зеленую Гуру в Берлин. Поезд будет называться "Метрополь". Это будет подвижной состав вагонов, который во Вроцлаве будут цеплять к другому подвижному составу, который будет ехать в Берлин", – пояснил Хранюк .

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и его польский коллега Анджей Адамчик 22 июня договорились создать рабочую группу по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением Люблин – Львов.