У Польщі для українців запустять поїзд до Берліна

Польська залізнична компанія PKP Intercity має намір ще у цьому році налагодити пряме залізничне сполучення між Перемишлем і Берліном. Це обумовлено зростаючим трафіком на східному кордоні Польщі та міграцією громадян України до країн Євросоюзу.

Про це інформує ЦТС.

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Сполучення з Україною виявилося пострілом в десятку. Потяги з Перемишля до Львова та Києва з кожним роком перевозять все більше пасажирів. За перші п'ять місяців маємо вже стільки пасажирів, скільки за весь минулий рік, коли було помічене двократне зростання мандрівників. Очевидно, що варто очікувати наступного подвоєння кількості пасажирів на напрямках зі Сходу,

– зазначив голова польської залізничної компанії Марек Хранюк.

За його словами, компанія має намір скористатися цим трендом і запропонувати нове залізничне сполучення ще у 2018.

"Є взаєморозуміння з українською та німецькою сторонами в питанні сполучення з Перемишля через Зелену Гуру до Берліна. Поїзд матиме назву "Метрополь ". Це буде рухомий склад вагонів, який у Вроцлаві чіплятимуть до іншого рухомого складу, який їхатиме в Берлін", – пояснив Хранюк.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян та його польський колега Анджей Адамчик 22 червня домовилися створити робочу групу з розробки оптимального рішення для запуску залізничного маршруту сполученням Люблін – Львів.