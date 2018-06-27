В Польше на стройке погиб рабочий из Украины

В польском городе Вроцлав на стройке на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестниц. Мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм.

Об этом сообщает Польское радио.

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Трагедия произошла на строительной площадке, где строят офисный комплекс (между улицами Лигницкая и Яворская). Для того, чтобы вытащить 46-летнего мужчину, спасатели использовали подъемный кран, им помогала полиция и рабочие, вся операция длилась два часа.

Пока что, неизвестно, почему лестницы рухнули. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли инспекторы Государственной инспекции труда. Работа на строительной площадке прекращена.