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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Польше на стройке погиб рабочий из Украины

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В Польше на стройке погиб рабочий из Украины
В Польше на стройке погиб рабочий из Украины / Иллюстративное фото

В польском городе Вроцлав на стройке на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестниц. Мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм.

Об этом сообщает Польское радио.

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Трагедия произошла на строительной площадке, где строят офисный комплекс (между улицами Лигницкая и Яворская). Для того, чтобы вытащить 46-летнего мужчину, спасатели использовали подъемный кран, им помогала полиция и рабочие, вся операция длилась два часа.

Пока что, неизвестно, почему лестницы рухнули. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли инспекторы Государственной инспекции труда. Работа на строительной площадке прекращена.

Теги: Новости Украины Новости Польши
Источник: 24 Канал
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