У Польщі на будівництві загинув робітник з України

У польському місті Вроцлав на будівництві на робітника з України впали конструктивні елементи сходів. Чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Трагедія сталася будівельному майданчику де споруджують офісний комплекс (між вулицями Лігницька та Яворська). Для того, щоб витягнути 46-річного чоловіка, рятувальники використали підйомний кран, їм допомагала поліція і робітники, вся операція тривала дві години.

Поки що, невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори Державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.