В Польше обнаружили крупнейшую за 30 лет партию кокаина

Работники полиции и таможенной службы Польши обнаружили почти 2 тонны кокаина. Это самая большая контрабандная партия кокаина за последние 30 лет.

Стоимость наркотиков оценивается в более 500 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Wiadomosci.

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По его словам, кокаин был смешан с мелом и был в контейнере из Колумбии. Вес наркотиков – 1850 килограмм. От примесей кокаин очищали в лаборатории на западе страны, в Великопольском воеводстве. Наркотики планировали сбывать на рынке Европейского Союза.

По словам полиции, это была самая современная лаборатория, которую видели польские правоохранители на территории страны.



Стоимость наркотиков – более 500 миллионов долларов