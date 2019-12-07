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      В Польше обнаружили крупнейшую за 30 лет партию кокаина

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      В Польше обнаружили рекордную контрабанду кокаина за последние 30 лет / wiadomosci.wp.pl

      Работники полиции и таможенной службы Польши обнаружили почти 2 тонны кокаина. Это самая большая контрабандная партия кокаина за последние 30 лет.

      Стоимость наркотиков оценивается в более 500 миллионов долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Wiadomosci.

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      По его словам, кокаин был смешан с мелом и был в контейнере из Колумбии. Вес наркотиков – 1850 килограмм. От примесей кокаин очищали в лаборатории на западе страны, в Великопольском воеводстве. Наркотики планировали сбывать на рынке Европейского Союза.

      По словам полиции, это была самая современная лаборатория, которую видели польские правоохранители на территории страны.

      польща кокаїн лабораторія
      Стоимость наркотиков – более 500 миллионов долларов

      На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Контрабанда Новости Польши
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