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      У Польщі виявили найбільшу за 30 років партію кокаїну

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      У Польщі виявили рекордну контрабанду кокаїну за останні 30 років / wiadomosci.wp.pl

      Працівники поліції та митної служби Польщі виявили майже 2 тонни кокаїну. Це найбільша контрабандна партія кокаїну за останні 30 років.

      Вартість наркотиків оцінюється в понад 500 мільйонів доларів, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Wiadomosci.

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      За його словами, кокаїн був змішаний з крейдою та був у контейнері з Колумбії. Вага наркотиків – 1850 кілограм. Від домішок кокаїн очищали у лабораторії на заході країни, у Великопольському воєводстві. Наркотики планували збувати на ринку Європейського Союзу.

      За словами поліції, це була найсучасніша лабораторія, яку бачили польські правоохоронці на території країни. 

      польща кокаїн лабораторія
      Вартість наркотиків – понад 500 мільйонів доларів

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Польщі Контрабанда
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