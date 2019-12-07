У Польщі виявили найбільшу за 30 років партію кокаїну
Працівники поліції та митної служби Польщі виявили майже 2 тонни кокаїну. Це найбільша контрабандна партія кокаїну за останні 30 років.
Вартість наркотиків оцінюється в понад 500 мільйонів доларів, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Wiadomosci.
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За його словами, кокаїн був змішаний з крейдою та був у контейнері з Колумбії. Вага наркотиків – 1850 кілограм. Від домішок кокаїн очищали у лабораторії на заході країни, у Великопольському воєводстві. Наркотики планували збувати на ринку Європейського Союзу.
За словами поліції, це була найсучасніша лабораторія, яку бачили польські правоохоронці на території країни.