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      В Польше оштрафовали настоятеля костела из-за нарушения карантина

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      Поліція оштрафувала настоятеля костелу / www.info.policja.pl

      В Польше полиция оштрафовала настоятеля костела из-за нарушения карантинных ограничений – собираться не более 5 человек на богослужение.

      Большинство костелов придерживаются норм карантина. Однако не все так хорошо и идеально как может показаться на первый взгляд. Об этом сообщила украинка, проживающая в Польше, Елена Мищенко в эфире программы "Утро на 24 канале".

      К слову Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим

      "Поляки тоже люди, они ответственны, но когда что-то открытое, то человеку аж хочется туда зайти", – пояснила она.

      В пятницу, 10 апреля, в костеле в маленьком городке возле Варшавы на богослужении было более 70 человек, а в этот раз превышена максимальная норма,
      – сообщила украинка.

      По ее словам, полиция выписала протокол об административном нарушении на настоятеля этого храма. Ведь именно он отвечает за соблюдение правил в костеле.

      Суми штрафів за порушення карантину інфографіка 24 канал
      Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Больше о Пасхе во время карантина в Польше смотрите в видео:

      В разных областях Украины на Вербное воскресенье в храмах также собирались большие скопления людей. Так, в результате правоохранители выписали административные штрафы трем священникам.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Штрафы Коронавирус COVID-19 Пасха Новости Польши
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