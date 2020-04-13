В Польше оштрафовали настоятеля костела из-за нарушения карантина

В Польше полиция оштрафовала настоятеля костела из-за нарушения карантинных ограничений – собираться не более 5 человек на богослужение.

Большинство костелов придерживаются норм карантина. Однако не все так хорошо и идеально как может показаться на первый взгляд. Об этом сообщила украинка, проживающая в Польше, Елена Мищенко в эфире программы "Утро на 24 канале".

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"Поляки тоже люди, они ответственны, но когда что-то открытое, то человеку аж хочется туда зайти", – пояснила она.

В пятницу, 10 апреля, в костеле в маленьком городке возле Варшавы на богослужении было более 70 человек, а в этот раз превышена максимальная норма,

– сообщила украинка.

По ее словам, полиция выписала протокол об административном нарушении на настоятеля этого храма. Ведь именно он отвечает за соблюдение правил в костеле.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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В разных областях Украины на Вербное воскресенье в храмах также собирались большие скопления людей. Так, в результате правоохранители выписали административные штрафы трем священникам.