В Польше оштрафовали настоятеля костела из-за нарушения карантина
В Польше полиция оштрафовала настоятеля костела из-за нарушения карантинных ограничений – собираться не более 5 человек на богослужение.
Большинство костелов придерживаются норм карантина. Однако не все так хорошо и идеально как может показаться на первый взгляд. Об этом сообщила украинка, проживающая в Польше, Елена Мищенко в эфире программы "Утро на 24 канале".
К слову Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим
"Поляки тоже люди, они ответственны, но когда что-то открытое, то человеку аж хочется туда зайти", – пояснила она.
В пятницу, 10 апреля, в костеле в маленьком городке возле Варшавы на богослужении было более 70 человек, а в этот раз превышена максимальная норма,
– сообщила украинка.
По ее словам, полиция выписала протокол об административном нарушении на настоятеля этого храма. Ведь именно он отвечает за соблюдение правил в костеле.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Больше о Пасхе во время карантина в Польше смотрите в видео:
В разных областях Украины на Вербное воскресенье в храмах также собирались большие скопления людей. Так, в результате правоохранители выписали административные штрафы трем священникам.
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