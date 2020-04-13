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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Польщі оштрафували настоятеля костелу через порушення карантину

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      Поліція оштрафувала настоятеля костелу / www.info.policja.pl

      У Польщі поліція оштрафувала настоятеля костелу через порушення карантинних обмежень – збиратись не більше ніж 5 осіб на богослужіння.

      Більшість костелів дотримуються норм карантину. Однак не все так добре та ідеально як може здатись на перший погляд. Про це повідомила українка, яка проживає у Польщі, Олена Міщенко в ефірі програми "Ранок на 24 каналі".

      До слова Польща продовжила карантин і ввела обов'язковий масковий режим

      "Поляки теж люди, вони відповідальні, але коли щось відкрите, то людині аж хочеться туди зайти", – пояснила вона.

      В п'ятницю, 10 квітня, у костелів в маленькому містечку біля Варшави на богослужінні було більше ніж 70 людей, а в це рази перевищена максимальна норма,
      – повідомила українка.

      За її словами, поліція виписала протокол про адміністративне порушення на настоятеля цього храму. Адже саме він відповідає за дотримання правил у костелі.

      Суми штрафів за порушення карантину інфографіка 24 канал
      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Більше про Великдень під час карантину у Польщі дивіться у відео:

      У різних областях України на Вербну неділю у храмах також збирались великі скупчення людей. Так, в результаті правоохоронці виписали адміністративні штрафи трьом священникам. 

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Штрафи Коронавірус COVID-19 Великдень Новини Польщі
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