У Польщі оштрафували настоятеля костелу через порушення карантину
У Польщі поліція оштрафувала настоятеля костелу через порушення карантинних обмежень – збиратись не більше ніж 5 осіб на богослужіння.
Більшість костелів дотримуються норм карантину. Однак не все так добре та ідеально як може здатись на перший погляд. Про це повідомила українка, яка проживає у Польщі, Олена Міщенко в ефірі програми "Ранок на 24 каналі".
До слова Польща продовжила карантин і ввела обов'язковий масковий режим
"Поляки теж люди, вони відповідальні, але коли щось відкрите, то людині аж хочеться туди зайти", – пояснила вона.
В п'ятницю, 10 квітня, у костелів в маленькому містечку біля Варшави на богослужінні було більше ніж 70 людей, а в це рази перевищена максимальна норма,
– повідомила українка.
За її словами, поліція виписала протокол про адміністративне порушення на настоятеля цього храму. Адже саме він відповідає за дотримання правил у костелі.
Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Більше про Великдень під час карантину у Польщі дивіться у відео:
У різних областях України на Вербну неділю у храмах також збирались великі скупчення людей. Так, в результаті правоохоронці виписали адміністративні штрафи трьом священникам.
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